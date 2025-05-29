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"Батон Оптик": в Украине начали производить новые беспилотники

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ новые украинские беспилотные авиационные комплексы "Батон Оптик". Дрон способен поражать тактические автомобили, позиции и склады боеприпасов.

"Батон Оптик": в Украине начали производить новые беспилотники

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Батон Оптик". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Квадрокоптер "Батон Оптик" имеет легкую раму, оборудован высокопроизводительными двигателями, емкостным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления. Мощности боевого заряда, который несет этот дрон, достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиций и складов боеприпасов врага

- говорится в сообщении.

Отмечается, что эти дроны способны выполнять задачи в сложных погодных условиях.

В зависимости от комплектации беспилотники "Батон Оптик" оснащаются сумеречной или тепловизионной камерами.

Напомним

Президент Украины поручил нарастить производство дронов-перехватчиков, привлекая больше финансирования партнеров. Также будет отдельное финансирование украинской баллистической программы.

Ранее УНН писал, что россия сейчас производит больше ракет и беспилотников, чем тратит. Это создает новые вызовы для Украины.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ВойнаТехнологии
Министерство обороны Украины
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