"Батон Оптик": в Украине начали производить новые беспилотники

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Батон Оптик". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Квадрокоптер "Батон Оптик" имеет легкую раму, оборудован высокопроизводительными двигателями, емкостным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления. Мощности боевого заряда, который несет этот дрон, достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиций и складов боеприпасов врага - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти дроны способны выполнять задачи в сложных погодных условиях.

В зависимости от комплектации беспилотники "Батон Оптик" оснащаются сумеречной или тепловизионной камерами.

Напомним

Президент Украины поручил нарастить производство дронов-перехватчиков, привлекая больше финансирования партнеров. Также будет отдельное финансирование украинской баллистической программы.

Ранее УНН писал, что россия сейчас производит больше ракет и беспилотников, чем тратит. Это создает новые вызовы для Украины.