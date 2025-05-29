"Батон Оптик": в Україні почали виробляти нові безпілотники

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик". Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Квадрокоптер "Батон Оптик" має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду, який несе цей дрон, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.

Залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

Нагадаємо

Президент України доручив наростити виробництво дронів-перехоплювачів, залучаючи більше фінансування партнерів. Також буде окреме фінансування української балістичної програми.

Раніше УНН писав, що росія наразі виробляє більше ракет і безпілотників, ніж витрачає. Це створює нові виклики для України.