"Батон Оптик": в Україні почали виробляти нові безпілотники
Київ • УНН
Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ нові українські безпілотні авіаційні комплекси "Батон Оптик". Дрон здатний уражати тактичні автомобілі, позиції та склади боєприпасів.
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик". Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
Квадрокоптер "Батон Оптик" має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду, який несе цей дрон, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога
Зазначається, що ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.
Залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.
Нагадаємо
Президент України доручив наростити виробництво дронів-перехоплювачів, залучаючи більше фінансування партнерів. Також буде окреме фінансування української балістичної програми.
Раніше УНН писав, що росія наразі виробляє більше ракет і безпілотників, ніж витрачає. Це створює нові виклики для України.