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"Батон Оптик": в Україні почали виробляти нові безпілотники

Київ • УНН

 • 1826 перегляди

Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ нові українські безпілотні авіаційні комплекси "Батон Оптик". Дрон здатний уражати тактичні автомобілі, позиції та склади боєприпасів.

"Батон Оптик": в Україні почали виробляти нові безпілотники

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик". Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Квадрокоптер "Батон Оптик" має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду, який несе цей дрон, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.

Залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

Нагадаємо

Президент України доручив наростити виробництво дронів-перехоплювачів, залучаючи більше фінансування партнерів. Також буде окреме фінансування української балістичної програми.

Раніше УНН писав, що росія наразі виробляє більше ракет і безпілотників, ніж витрачає. Це створює нові виклики для України.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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