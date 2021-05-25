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Отец задержанного в Беларуси Протасевича считает, что на видео у сына сломан нос, а его самого били - Reuters

Киев • УНН

 • 15823 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Отец задержанного в Беларуси белорусского журналиста, и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Дмитрий, посмотрев видео сына с “признаниями”, заявил, что у Романа есть телесные повреждения, и сломан нос. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова отца задержанного, пишет УНН.

Отец задержанного в Беларуси Протасевича считает, что на видео у сына сломан нос, а его самого били - Reuters

Цитата

“Вероятнее всего, у него сломан нос, потому что его форма изменилась и на нем очень много пудры. Вся левая сторона лица напудрена и в гриме”, — цитирует отца Протасевича издание.

Детали

По словам Дмитрия, Романа принудили произнести речь, которая звучала на видео. Протасевич-старший утверждает, что такая интонация не свойственна Роману, а сам он на видео очень замкнут, и нервничает.

Контекст

Романа Протасевича задержали 23 мая, в воскресенье, около 15 часов дня. Самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. Помимо бывшего главреда NEXTA, на борту самолета находилась также девушка Романа — гражданка России София, которую тоже задержали.

Стало известно, что команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Вечером 24 мая, в сети появилось первое обращение белорусского журналиста Романа Протасевича после его задержания в аэропорту Минска. Задержанный утверждает, что не имеет проблем со здоровьем, правоохранители с ним максимально корректны.

Также в Министерстве внутренних дел Беларуси сделали заявление о месте пребывания задержанного журналиста Романа Протасевича. Как указано в сообщении в Telegram-канале прессекретаря силового ведомства, задержанный находится в СИЗО № 1 и на здоровье не жалуется.

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