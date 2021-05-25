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The Guardian

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Батько затриманого в Білорусі Протасєвіча вважає, що на відео у сина зламаний ніс, а його самого били - Reuters

Київ • УНН

 • 15823 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Батько затриманого в Білорусі білоруського журналіста, і колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасєвіча Дмитро, подивившись відео сина з “зізнаннями”, заявив, що у Романа є тілесні ушкодження, і зламаний ніс. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова батька затриманого, пише УНН.

Батько затриманого в Білорусі Протасєвіча вважає, що на відео у сина зламаний ніс, а його самого били - Reuters

Цитата

“Швидше за все, у нього зламаний ніс, тому що його форма змінилася і на ньому дуже багато пудри. Вся ліва сторона обличчя напудрени і в гримі”, — цитує батька Протасєвіча видання.

Деталі

За словами Дмитра, Романа примусили виголосити промову, яка звучала на відео. Протасєвіч-старший стверджує, що така інтонація не властива Роману, а сам він на відео дуже замкнутий, і нервує.

Контекст

Романа Протасєвіча затримали 23 травня, у неділю, близько 15-ї години дня. Літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. Крім колишнього головного редактора NEXTA, на борту літака перебувала також дівчина Романа — громадянка Росії Софія, яку теж затримали.

Стало відомо, що команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Увечері 24 травня, в мережі з’явилося перше звернення білоруського журналіста Романа Протасєвіча після його затримання в аеропорту Мінська. Затриманий стверджує, що не має проблем зі здоров’ям, правоохоронці з ним максимально коректні.

Також в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі зробили заяву про місце перебування затриманого журналіста Романа Протасєвіча. Як зазначено в повідомленні в Telegram-каналі прес-секретаря силового відомства, затриманий перебуває в СІЗО № 1 і на здоров’я не скаржиться.

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