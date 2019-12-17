Банки нарастили комиссионные доходы - Рожкова

"Если говорить конкретно о результатах работы банковской системы, сегодня почти конец года, то надо отметить, что она в этом году работала очень выгодно. И не только за счет того, что формирование (международных - ред.) резервов было самым высоким за последние, наверное, 10 лет, но и потому, что мы наблюдаем значительный рост доходов банковской системы, особенно комиссионных доходов", - сказала Рожкова.

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Она добавила, что это является иллюстрацией того, что система уже готова не только к полноценному обслуживанию экономики, но и к кредитованию.

Добавим, прибыль государственных банков выросла до 30 млрд грн.

Напомним, международные резервы Украины в ноябре выросли на 2,5%.