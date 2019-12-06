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Міжнародні резерви України у листопаді зросли на 2,5%

Міжнародні резерви України у листопаді зросли на 2,5%

Київ • УНН

 • 11597 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Станом на 1 грудня 2019 року, міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 931,7 млн дол. (в еквіваленті). Їх зростання становило 0,5 млрд дол., передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

"Станом на 1 грудня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 931,7 млн дол. США (в еквіваленті). У листопаді вони зросли на 2,5%", - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, збільшення обсягу міжнародних резервів зумовлене насамперед збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку. 

"Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 листопада 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 402,9 млн дол. (в еквіваленті). У жовтні вони майже не змінилися, зменшившись всього на 0,2%.

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