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Международные резервы Украины в ноябре выросли на 2,5%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. По состоянию на 1 декабря 2019 года, международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 931,7 млн долл. (В эквиваленте). Их рост составил 0,5 млрд долл., передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

"По состоянию на 1 декабря 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 931,7 млн долл. США (в эквиваленте). В ноябре они выросли на 2,5%", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, увеличение объема международных резервов обусловлено прежде всего сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке.

"Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

Напомним, на 1 ноября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 402,9 млн долл. (в эквиваленте). В октябре они почти не изменились, уменьшившись всего на 0,2%.

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