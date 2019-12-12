Прибуток державних банків зріс до 30 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За сто днів роботи уряду прибуток державних банків зріс до 30 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
"За 100 днів уряду забезпечено умови для розвитку державних банків, до 30 млрд грн зріс прибуток державних банків", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на 30 млрд скорочено обсяг непрацюючих кредитів (NPL) з початку року, і він продовжує знижуватися.
"Часткова приватизація АБ "Укргазбанк" забезпечить входження IFC в капітал банку та підвищення його інвестиційної привабливості. Це перший результат реформи корпоративного управління в державних банках", - додали у пресслужбі.
Вказано, що підписання меморандуму між Кабінетом міністрів та Національним банком про взаємодію має на меті стійке економічне зростання та цінову стабільності.
Нагадаємо, валютні інтервенції НБУ цього року перевищили 5,5 млрд доларів.