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Прибуток державних банків зріс до 30 млрд грн

Прибуток державних банків зріс до 30 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. За сто днів роботи уряду прибуток державних банків зріс до 30 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"За 100 днів уряду забезпечено умови для розвитку державних банків, до 30 млрд грн зріс прибуток державних банків", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на 30 млрд скорочено обсяг непрацюючих кредитів (NPL) з початку року, і він продовжує знижуватися.

"Часткова приватизація АБ "Укргазбанк" забезпечить входження IFC в капітал банку та підвищення його інвестиційної привабливості. Це перший результат реформи корпоративного управління в державних банках", - додали у пресслужбі.

Вказано, що підписання меморандуму між Кабінетом міністрів та Національним банком про взаємодію має на меті стійке економічне зростання та цінову стабільності.

Нагадаємо, валютні інтервенції НБУ цього року перевищили 5,5 млрд доларів.

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