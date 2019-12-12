Валютні інтервенції НБУ цього року перевищили 5,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Чисті валютні інтервенції, здійснені цього року Національним банком України, перевищили 5,5 млрд доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Національний банк активно викуповував надлишкову валюту для поповнення міжнародних резервів. Загалом із початку 2019 року обсяг чистих валютних інтервенцій сягнув понад 5,5 млрд дол. США", - повідомили у НБУ.
Це відбувалося на фоні посилення гривні, що сталося внаслідок дії низки чинників. За даними регулятора, у жовтні-грудні основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур, та продаж коштів від валютних залучень державних компаній. Приплив коштів іноземних інвесторів у гривневі облігації уряду тривав, але не мав визначального впливу на валютний ринок на відміну від попередніх місяців.
Додамо, з квітня 2018 року Нацбанк з метою підвищення прозорості монетарної політики в частині проведення інтервенцій на валютному ринку розпочав регулярне оголошення обсягу інтервенцій з купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів України.
Національний банк здійснює валютні інтервенції шляхом купівлі, продажу або обміну іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. При купівлі валюти Національний банк випускає в обіг гривню, при продажі валюти – вилучає з нього гривню.