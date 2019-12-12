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Валютные интервенции НБУ в этом году превысили 5,5 млрд долларов

Валютные интервенции НБУ в этом году превысили 5,5 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 11446 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Чистые валютные интервенции, совершенные в этом году Национальным банком Украины, превысили 5,5 млрд долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов. Всего с начала 2019 года объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млрд долл. США", - сообщили в НБУ.

Это происходило на фоне усиления гривны, что произошло вследствие действия ряда факторов. По данным регулятора, в октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний. Приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев.

Добавим, с апреля 2018 года Нацбанк с целью повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке начал регулярное объявления объема интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины.

Национальный банк осуществляет валютные интервенции путем покупки, продажи или обмена иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. При покупке валюты Национальный банк выпускает в обращение гривню, при продаже валюты - изымает из него гривну.

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