НБУ планує купувати більше валюти на міжбанку для резервів

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національний банк України для нарощування міжнародних резервів збільшив до 20 млн дол. США на день планові обсяги купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку у II-III кварталах 2019 року, що на 5 млн дол. більше, ніж раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.