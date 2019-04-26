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НБУ планує купувати більше валюти на міжбанку для резервів

НБУ планує купувати більше валюти на міжбанку для резервів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національний банк України для нарощування міжнародних резервів збільшив до 20 млн дол. США на день планові обсяги купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку у II-III кварталах 2019 року, що на 5 млн дол. більше, ніж раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

"У II-III кварталах 2019 року Національний банк має намір купувати до 20 млн дол. США на день для нарощування міжнародних резервів. Це на 5 млн дол. США більше порівняно з кількісним індикатором, який діяв з лютого 2019 року", - зазначили у регуляторі.

За розрахунками Національного банку, як зазначається, купівля до 20 млн дол. США на день не буде істотно впливати на ситуацію на міжбанківському ринку.

У регуляторі нагадали, що з квітня минулого року Національний банк розпочав регулярне оголошення обсягу інтервенцій з купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів України.

"Планові обсяги інтервенцій мають виключно індикативний характер. Залежно від ситуації на ринку інтервенції Національного банку з купівлі валюти можуть бути меншими або взагалі не відбуватися. Обсяги купівлі протягом дня можуть перевищувати оголошений обсяг, однак такі інтервенції проводитимуться для виконання інших завдань, передбачених Стратегією валютних інтервенцій Національного банку на 2016-2020 роки, зокрема для згладжування значних коливань на валютному ринку", - додали у НБУ.

Національний банк під час проведення інтервенцій, як повідомляється, продовжить мінімізувати власний вплив на процес ціноутворення на валютному ринку. "Пріоритет буде надаватись тим формам інтервенцій, за якими Нацбанк не пропонує, а приймає запропоновану іншими учасниками валютного ринку ціну. Такими формами інтервенції, де Національний банк виступає "прайс-тейкером", є валютний аукціон та інтервенція за найкращим курсом", - зауважили у регуляторі.

Встановлення кількісних індикаторів для щоденних інтервенцій є важливим елементом режиму плаваючого обмінного курсу, наголосили у НБУ. "За цього режиму НБУ не підтримує жодного значення обмінного курсу, а присутність НБУ на валютному зумовлюється необхідністю накопичувати міжнародні резерви, згладжувати функціонування валютного ринку та підтримувати трансмісію ключової процентної ставки", - додали у регуляторі.

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