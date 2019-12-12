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Прибыль государственных банков выросла до 30 млрд грн

Прибыль государственных банков выросла до 30 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 10070 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. За сто дней работы правительства прибыль государственных банков вырос до 30 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"За 100 дней правительства обеспечены условия для развития государственных банков, в 30 млрд грн возросла прибыль государственных банков", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на 30 млрд сокращен объем неработающих кредитов (NPL) с начала года, и он продолжает снижаться.

"Частичная приватизация АБ" Укргазбанк "обеспечит вхождение IFC в капитал банка и повышение его инвестиционной привлекательности. Это первый результат реформы корпоративного управления в государственных банках", - добавили в пресс служба.

Указано, что подписание меморандума между Кабинетом министров и Национальным банком о взаимодействии ставит целью устойчивый экономический рост и ценовую стабильность.

Напомним, валютные интервенции НБУ в этом году превысили 5,5 млрд долларов.

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