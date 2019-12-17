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Банки наростили комісійні доходи - Рожкова

Банки наростили комісійні доходи - Рожкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Цього року банківська система України працювала дуже прибутково, зокрема, спостерігалося значне зростання доходів банківської системи, особливо комісійних доходів. Про це під час пресбрифінгу Національного банку України, присвяченому презентації звіту про фінансову стабільність, сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає кореспондент УНН.

"Якщо говорити конкретно про результати роботи банківської системи, сьогодні майже кінець року, то треба відзначити, що вона в цьому році працювала дуже прибутково. І не лише за рахунок того, що формування (міжнародних - ред.) резервів було найвищим за останні, напевно, 10 років, але й тому, що ми спостерігаємо значне зростання доходів банківської системи, особливо комісійних доходів", - сказала Рожкова.

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Вона додала, що це є ілюстрацією того, що система вже готова не лише до повноцінного обслуговування економіки, але й до кредитування.

Додамо, прибуток державних банків зріс до 30 млрд грн.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в листопаді зросли на 2,5%.

Українські Національні Новини

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Економіка

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