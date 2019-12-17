Стрес-тести НБУ виявили два проблемних держбанки

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Стрес-тестування, проведене Національним банком України цього року, показало, що у системі залишається кілька банків, зокрема два державних, із потенційними суттєвими проблемами. Окрім стану держбанків ключовими викликами для макрофінансової стабільності є зниження прибутковості та судові процеси, пов’язані з ПриватБанком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.