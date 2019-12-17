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Стрес-тести НБУ виявили два проблемних держбанки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Стрес-тестування, проведене Національним банком України цього року, показало, що у системі залишається кілька банків, зокрема два державних, із потенційними суттєвими проблемами. Окрім стану держбанків ключовими викликами для макрофінансової стабільності є зниження прибутковості та судові процеси, пов’язані з ПриватБанком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.

"Проведене у 2019 році стрес-тестування показало, що у системі залишається кілька банків, зокрема два державних, із потенційними суттєвими проблемами. Вони можуть потребувати значних обсягів капіталу у разі реалізації несприятливого макроекономічного сценарію. Їхня фінансова стійкість є низькою, фінустанови вразливі до можливих криз", - вказали у регуляторі.

Як зазначається, державні банки залишаються у фокусі уваги НБУ, оскільки вони є значимими для банківської системи. "НБУ очікує швидких рішень незалежних наглядових рад, спрямованих на розчищення балансів від непрацюючих кредитів, зміни бізнес-моделей, оптимізації операційних витрат", - додали у Нацбанку.

"Ключовим середньостроковим викликом для банківського сектору стане очікуване зниження прибутковості. Темпи зростання операційних доходів банків уповільнюються після надзвичайно високого приросту в 2018 році. НБУ очікує подальшого зниження процентної маржі та спреду, а також зменшення темпів зростання комісійних доходів. Тому оптимізація та контроль операційних витрат ставатимуть ключовими для українських банків", - зазначили у НБУ.

"Серед масштабних викликів для макрофінансової стабільності – результати судових процесів, пов’язаних із ПриватБанком. НБУ і надалі вживатиме необхідних дій для захисту інтересів держави у судах та збереження фінансової стабільності", - зауважили у регуляторі.

Нагадаємо, у НБУ запевнили, що банківський сектор у хорошому стані.

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