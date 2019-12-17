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У НБУ запевнили, що банківський сектор у хорошому стані

У НБУ запевнили, що банківський сектор у хорошому стані

Київ • УНН

 • 14678 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Банківський сектор України у хорошому стані, а макроекономічна ситуація сприяє відновленню довгострокового кредитування. Про це йдеться у новому звіті НБУ про фінансову стабільність, передає УНН.

"Банківський сектор України прибутковий, капіталізований та загалом знаходиться у хорошому стані, а макроекономічна ситуація сприяє стабільності фінансової системи", - вказали у НБУ.

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Як зазначили у регуляторі, низька вартість кредитного ризику, прийнятне боргове навантаження бізнесу та стрімке зростання доходів населення сприятимуть відновленню довгострокового кредитування.

"Водночас активний розвиток незабезпеченого споживчого кредитування може створити ризики. Для недопущення зростання цих ризиків Національний банк планує підвищити ваги ризику за такими кредитами", - додали у Нацбанку. 

Нагадаємо, прибуток державних банків зріс до 30 млрд грн.

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