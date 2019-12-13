Голова Ради НБУ розкритикував правління за гальмування зниження облікової ставки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Зниження облікової ставки до 13,5%, ухвалене правлінням Національного банку України напередодні, є правильним, але запізнілим кроком. Так, на фоні інфляції на рівні 5,1% показник облікової ставки на рівні 15,5% можна було б вважати саботажем. Про це заявив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин, зауваживши, що це його особистий експерний коментар, передає УНН.
"Зниження облікової ставки на 2 в.п. до 13,5% вважаю правильним, але запізнілим кроком на шляху пом’якшення монетарної політики. Запізнілим є рішення щодо підняття ліміту інтервенцій на валютному ринку до 50 млн дол. в день. Це треба було робити ще на початку листопада. В умовах, коли показник інфляції за останній рік становить 5,1%, спостерігається фактично промислова дефляція, показник облікової ставки на рівні 15,5% можна було б вважати саботажем на шляху пом’якшення монетарної політики", - вказав Данилишин.
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З його слів, до зниження облікової ставки "правління підштовхнула як різка критика з боку Ради НБУ, громадськості". "Діяльність правління НБУ, яке стримує зниження облікової ставки, завдає суттєвого удару по подальшому економічному зростанню, сповільненню кредитування економіки, зростанню дисбалансів у зовнішній торгівлі", - зауважив Данилишин.
"Це ще раз доводить, що теперішня політика НБУ є ситуативною, не підкріпленою реальними науковими обґрунтуваннями, спрямована на збільшення залежності від зовнішнього фінансування та робить Україну вразливою до екстраординарних подій на зразок криз 1998 та 2008 років", - вів далі голова Ради НБУ.
Він підкреслив, що повільне зниження облікової ставки на фоні низької інфляції робить неможливим кредитування великих підприємств в національній валюті. "Це також є "перегрівом" монетарної політики, коли значення інфляції нижчі за інфляційний таргет можуть становити реальну небезпеку для подальшого зростання ВВП та наповнення Державного бюджету", - додав експерт.
"Грубі помилки правління НБУ в кінці минулого - на початку цього року по встановленню облікової ставки на основі хибних припущень і прогнозів мають далекосяжні наслідки і можливо, мають ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни. Можна сказати, що відновлення кредитування в 2019 провалено. Навіть, якщо правління Нацбанку знизило б облікову ставку на 3% на засіданні 12 грудня, це кардинально не переламає ситуацію - починати зниження ставки потрібно було ще навесні (про що я говорив і писав неодноразово). В даний час реальна ставка для України має становити до 10% річних (рівень нейтральної ставки для України - 3%), враховуючи також теперішній рівень інфляції за індексом споживчих цін", - підсумував Данилишин.
Нагадаємо, 12 грудня правління Нацбанку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних з 15,5%, які були раніше.