Голова Ради НБУ розкритикував правління за гальмування зниження облікової ставки

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Зниження облікової ставки до 13,5%, ухвалене правлінням Національного банку України напередодні, є правильним, але запізнілим кроком. Так, на фоні інфляції на рівні 5,1% показник облікової ставки на рівні 15,5% можна було б вважати саботажем. Про це заявив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин, зауваживши, що це його особистий експерний коментар, передає УНН.