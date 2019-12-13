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Глава Совета НБУ раскритиковал правление за торможение снижения учетной ставки

Глава Совета НБУ раскритиковал правление за торможение снижения учетной ставки

Киев  •  УНН

 • 11007 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Снижение учетной ставки до 13,5%, принятое правлением Национального банка Украины накануне, является правильным, но запоздалым шагом. Так, на фоне инфляции на уровне 5,1% показатель учетной ставки на уровне 15,5% можно было бы считать саботажем. Об этом заявил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, отметив, что это его личный экспертный комментарий, передает УНН.

"Снижение учетной ставки на 2 процентных пункта до 13,5% считаю правильным, но запоздалым шагом на пути смягчения монетарной политики. Запоздалым является решение о поднятии лимита интервенций на валютном рынке до 50 млн долл. в день. Это надо было делать еще в начале ноября. В условиях, когда показатель инфляции за последний год составляет 5,1%, наблюдается фактически промышленная дефляция, показатель учетной ставки на уровне 15,5% можно было бы считать саботажем на пути смягчения монетарной политики", - указал Данилишин.

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По его словам, к снижению учетной ставки "правление подтолкнула как резкая критика со стороны Совета НБУ, общественности". "Деятельность НБУ, которое сдерживает снижение учетной ставки, наносит существенный удар по дальнейшему экономическому росту, замедлению кредитования экономики, росту дисбалансов во внешней торговле", - отметил Данилишин.

"Это еще раз доказывает, что нынешняя политика НБУ является ситуативной, не подкрепленной реальными научными обоснованиями, направленная на увеличение зависимости от внешнего финансирования и делает Украину уязвимой к экстраординарным событиям вроде кризисов 1998 и 2008 годов", - продолжал председатель Совета НБУ.

Он подчеркнул, что медленное снижение учетной ставки на фоне низкой инфляции делает невозможным кредитование крупных предприятий в национальной валюте. "Это также является "перегревом" монетарной политики, когда значение инфляции, более низкие, чем инфляционный таргет, могут представлять реальную опасность для дальнейшего роста ВВП и наполнения бюджета", - добавил эксперт.

"Грубые ошибки правления НБУ в конце прошлого - начале этого года по установлению учетной ставки на основе ложных предположений и прогнозов имеют далеко идущие последствия и возможно, имеют признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны. Можно сказать, что восстановление кредитования в 2019 году провалено. Даже если правление Нацбанка снизило бы учетную ставку на 3% на заседании 12 декабря, это кардинально не переломит ситуацию - начинать снижение ставки нужно было еще весной (о чем я говорил и писал неоднократно). В настоящее время реальная ставка для Украины должна составлять до 10% годовых (уровень нейтральной ставки для Украины - 3%), учитывая также нынешний уровень инфляции по индексу потребительских цен", - подытожил Данилишин.

Напомним, 12 декабря правления Нацбанка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 15,5%, которые были раньше.

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