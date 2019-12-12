НБУ збільшить обсяг купівлі валюти і підвищить ліміт для інвестицій за кордон

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сприятлива макроекономічна ситуація дала Національному банку зелене світло здійснити низку кроків, зокрема, підвищити планові обсяги інтервенції з купівлі валюти на міжбанківському ринку, змінити підхід до формування обов’язкових резервів та вдвічі підвищити електронний ліміт для інвестицій фізичних осіб за кордон. Про це під час брифінгу у четвер сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.