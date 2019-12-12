НБУ збільшить обсяг купівлі валюти і підвищить ліміт для інвестицій за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сприятлива макроекономічна ситуація дала Національному банку зелене світло здійснити низку кроків, зокрема, підвищити планові обсяги інтервенції з купівлі валюти на міжбанківському ринку, змінити підхід до формування обов’язкових резервів та вдвічі підвищити електронний ліміт для інвестицій фізичних осіб за кордон. Про це під час брифінгу у четвер сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
"Сприятлива макроекономічна ситуація дала Національному банку зелене світло здійснити разом із зниженням облікової ставки низку інших кроків. По-перше, ми маємо намір збільшити обсяг купівлі Нацбанком валюти для поповнення міжнародних резервів. Для цього ми підвищуємо планові обсяги інтервенції з купівлі валюти на міжбанківському ринку з 30 до 50 млн доларів США на день до кінця цього року і в першому кварталі наступного", - заявив голова НБУ.
По-друге, з його слів, Нацбанк змінює підхід до формування банками обов’язкових резервів під залучені кошти.
"З березня наступного року вимоги для обов’язкового резервування будуть відрізнятись залежно від валюти. Для резервів в гривні цей норматив буде знижено до 0, для резервів в іноземній валюті його буде підвищено до 10%", - зауважив Смолій.
"По-третє, ми продовжуємо валютну лібералізацію. Ми вдвічі підвищуємо електронний ліміт для інвестицій фізичних осіб за кордон до 100 тис. євро на рік", - додав він.
Він повідомив, що всі три рішення були ухвалені у четвер правлінням під час засідання з питань монетарної політики.
Нагадаємо, прогноз інфляції переглянуть через ситуацію на валютному ринку.