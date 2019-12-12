НБУ увеличит объем покупки валюты и повысит лимит для инвестиций за границу

"Благоприятная макроэкономическая ситуация дала Национальном банку зеленый свет осуществить вместе со снижением учетной ставки ряд других шагов. Во-первых, мы намерены увеличить объем покупки Нацбанком валюты для пополнения международных резервов. Для этого мы повышаем плановые объемы интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке с 30 до 50 млн долларов США в день до конца этого года и в первом квартале следующего", - заявил глава НБУ.

Во-вторых, по его словам, Нацбанк меняет подход к формированию банками обязательных резервов под привлеченные средства.

"С марта следующего года требования для обязательного резервирования будут отличаться в зависимости от валюты. Для резервов в гривне этот норматив будет снижен до 0, для резервов в иностранной валюте он будет повышен до 10%", - отметил Смолий.

"В-третьих, мы продолжаем валютную либерализацию. Мы вдвое повышаем электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу до 100 тыс. евро в год", - добавил он.

Он сообщил, что все три решения были приняты в четверг правлением во время заседания по вопросам монетарной политики.

Напомним, прогноз инфляции пересмотрят из-за ситуации на валютном рынке.