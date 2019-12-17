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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В НБУ заверили, что банковский сектор в хорошем состоянии

В НБУ заверили, что банковский сектор в хорошем состоянии

Киев  •  УНН

 • 14676 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Банковский сектор Украины в хорошем состоянии, а макроэкономическая ситуация способствует восстановлению долгосрочного кредитования. Об этом говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, передает УНН.

"Банковский сектор Украины прибыльный, капитализирован и вообще находится в хорошем состоянии, а макроэкономическая ситуация способствует стабильности финансовой системы", - указали в НБУ.

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Как отметили в регуляторе, низкая стоимость кредитного риска, приемлемая долговая нагрузка бизнеса и стремительный рост доходов населения будут способствовать восстановлению долгосрочного кредитования.

"Вместе с тем активное развитие необеспеченного потребительского кредитования может создать риски. Для недопущения роста этих рисков Национальный банк планирует повысить вес риска по таким кредитам", - добавили в Нацбанке.

Напомним, прибыль государственных банков выросла до 30 млрд грн.

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