"Бах, бах, бой завершен": Вейн Бридж рассказал о "невероятном" поединке между Шевченко и Бен-Хаимом
Киев • УНН
Вейн Бридж рассказал, как Андрей Шевченко проучил Таля Бен-Хаима во время тренировки в "Челси". Израильский защитник получил серию ударов после того, как проигнорировал предупреждение Шевченко.
Бывший защитник "Челси" Уэйн Бридж рассказал, как бывший нападающий сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко "научил" своего партнера по команде, защитника сборной Израиля Таля Бен-Хаима, передает УНН.
Детали
Бывший одноклубник Андрея Шевченко по "Челси" Уэйн Бридж вспомнил, как украинский нападающий "научил" израильского защитника Таля Бен-Хаима: "Лучший бой был между Шевченко и Бен-Хаимом. Талю нравилось лезть в стычки, и между ним и Шевченко было несколько инцидентов".
Шевченко предупредил его, но Таля невозможно было остановить, и он снова полез. Они оба, по сути, оказались лицом к лицу. И Шева провел комбинацию. Невероятно. Это было что-то вроде джеба, кросса, хука, кросса. Бах, бах, бах, бах, бах. Игра закончена. Все кончено, приятель. Тогда просто двигайся дальше, все улажено. Талю просто пришлось проглотить свою гордость и двигаться дальше. И просто больше не приближайся к Шеве
Дополнение
Уэйн Бридж выступал на позиции левого защитника в "Челси" с 2003 по 2009 год. Именно в 2006 году "Челси", владельцем которого был Роман Абрамович, выплатил за 29-летнего Шевченко 30,8 млн английских фунтов (около 45 млн евро). Таль Бен-Хаим перешел в "Челси" из "Болтон Уондерерс" в 2007 году и сыграл за "Челси" 13 матчей.
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