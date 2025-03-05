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"Бах, бах, бой завершен": Вейн Бридж рассказал о "невероятном" поединке между Шевченко и Бен-Хаимом

Киев • УНН

 • 14459 просмотра

Вейн Бридж рассказал, как Андрей Шевченко проучил Таля Бен-Хаима во время тренировки в "Челси". Израильский защитник получил серию ударов после того, как проигнорировал предупреждение Шевченко.

"Бах, бах, бой завершен": Вейн Бридж рассказал о "невероятном" поединке между Шевченко и Бен-Хаимом

Бывший защитник "Челси" Уэйн Бридж рассказал, как бывший нападающий сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко "научил" своего партнера по команде, защитника сборной Израиля Таля Бен-Хаима, передает УНН.

Детали

Бывший одноклубник Андрея Шевченко по "Челси" Уэйн Бридж вспомнил, как украинский нападающий "научил" израильского защитника Таля Бен-Хаима: "Лучший бой был между Шевченко и Бен-Хаимом. Талю нравилось лезть в стычки, и между ним и Шевченко было несколько инцидентов".

Шевченко предупредил его, но Таля невозможно было остановить, и он снова полез. Они оба, по сути, оказались лицом к лицу. И Шева провел комбинацию. Невероятно. Это было что-то вроде джеба, кросса, хука, кросса. Бах, бах, бах, бах, бах. Игра закончена. Все кончено, приятель. Тогда просто двигайся дальше, все улажено. Талю просто пришлось проглотить свою гордость и двигаться дальше. И просто больше не приближайся к Шеве

- рассказал Бридж.

Дополнение

Уэйн Бридж выступал на позиции левого защитника в "Челси" с 2003 по 2009 год. Именно в 2006 году "Челси", владельцем которого был Роман Абрамович, выплатил за 29-летнего Шевченко 30,8 млн английских фунтов (около 45 млн евро). Таль Бен-Хаим перешел в "Челси" из "Болтон Уондерерс" в 2007 году и сыграл за "Челси" 13 матчей.

Лига чемпионов 5 марта: "Бенфика" против "Барселоны", "Байер" и "Бавария" и другие матчи 1/8 финала05.03.25, 16:21 • 13916 просмотров

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