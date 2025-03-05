"Бах, бах, гру закінчено": Вейн Брідж розповів про "неймовірний" бій між Шевченко та Бен-Хаїмом

Колишній захисник "Челсі" Вейн Брідж розповів, як колишній форвард збірної України, а нині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко "провчив" свого партнера по команді, захисника збірної Ізраїлю Таля Бен-Хаїма, передає УНН.

Деталі

Колишній одноклубник Андрія Шевченка по "Челсі" Вейн Брідж пригадав, як український форвард "провчив" ізраїльського захисника Таля Бен-Хаїма: "Найкращий бій був між Шевченком та Бен-Хаїмом. Талю подобалося лізти в сутички, і між ним та Шевченком було пару інцидентів".

Шевченко попередив його, але Таля неможливо були зупинити, і він знову поліз. Вони обидва, по суті, опинилися віч-на-віч. І Шева провів комбінацію. Неймовірно. Це було щось на кшталт джеба, кросу, хука, кросу. Бах, бах, бах, бах, бах. Гру закінчено. Усе скінчено, приятелю. Тоді просто рухайся далі, усе залагоджено. Талю просто довелося проковтнути свою гордість і рухатися далі. І просто більше не наближайся до Шеви - розповів Брідж.

Доповнення

Вейн Брідж виступав на позиції лівого захисника в "Челсі" з 2003 до 2009 рік. Саме у 2006 році "Челсі", власником якого був Роман Абрамович, виплатив за 29-річного Шевченка 30,8 млн англійських фунтів (близько 45 млн євро). Таль Бен-Хаїм перейшов до "Челсі" з "Болтон Вондерерз" у 2007 році та зіграв за "Челсі" 13 поєдинків.

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