Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе
Киев • УНН
Байден заявил, что готов выступить в израильском парламенте по поводу войны в Газе.
Президент США Джо Байден заявив, що готовий поїхати в Ізраїль і навіть виступити перед Кнесетом (парламентом). Про це пише The Times of Israel зі ссылкою на інтерв'ю телеканалу MSNBC, передає УНН .
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Деякі ліві експерти вимагають від Байдена піти на цей крок, щоб підтримати жорсткий урядовий прем’єр-міністр Біньяміна Нетаньяху та навіть поговорити з ізраїльською громадськістю про бачення США щодо початку війни в Газі.
На питання, чи це повинно бути зроблено за запрошенням Нетаньяху або президента Ісааки Герцога, Байден відповідає: "Я б краще не обговорював це більше".
На питання, що означає його першу відповідь, що ідея виходу в Кнесет обговорювалася з його помічниками, президент США відповів: "Це нічого не означає".
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