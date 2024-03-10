Biden says he is ready to address Israeli parliament on Gaza war
Kyiv • UNN
Biden said he was ready to speak in the Israeli parliament about the war in Gaza.
Президент США Джо Байден заявив, що готовий поїхати до Ізраїлю і навіть виступити в Кнесеті (парламенті). Про це пише Times of Israel з посиланням на інтерв'ю MSNBC, передає УНН .
Подробиці
Деякі ліві експерти закликають Байдена піти на цей крок, щоб обійти жорсткий уряд прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та навіть поговорити з ізраїльською громадськістю про бачення США війни в Газі.
На запитання, чи має це відбуватися на запрошення Нетаньяху чи президента Ісаака Герцога, Байден відповідає: "Я б краще не обговорював це далі.
На запитання, що означала його перша відповідь, що ідея виступу в Кнесеті обговорювалася з його помічниками, президент США відповів: "Це нічого не означає.
Pentagon rejects accusations that 5 Palestinians died due to humanitarian aid dumping09.03.24, 03:45 • 35169 views