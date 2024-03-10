Байден заявив, що готовий виступити в парламенті Ізраїлю щодо війни в Газі
Київ • УНН
Байден заявив, що готовий виступити в ізраїльському парламенті щодо війни в Газі.
Президент США Джо Байден заявив, що готовий поїхати до Ізраїлю і навіть виступити перед Кнесетом (парламентом). Про це пише The Times of Israel з посиланням на інтерв'ю телеканалу MSNBC, передає УНН.
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Деякі ліві експерти закликають Байдена піти на цей крок, щоб обійти жорсткий урядовий прем'єр-міністр Біньяміна Нетаньяху та навіть поговорити з ізраїльською громадськістю про бачення США щодо початку війни в Газі.
На запитання, яке має це відбутися на запрошення Нетаньяху чи президента Ісаака Герцога, Байден відповідає: "Я б краще не обговорював це більше".
На запитання, що означає його першу відповідь, що ідея виступу в Кнесеті обговорювалася з його помічниками, президент США відповів: "Це нічого не означає".
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