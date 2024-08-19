Байден: «Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС еще возможно»
Киев • УНН
Президент США Джо Байден заявил, что работа над соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС продолжается. Израиль и ХАМАС имеют разные позиции относительно условий соглашения и обмена заложниками.
Президент США Джо Байден заявил, что работа над соглашением о прекращении огня и обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжается, он считает его заключение еще возможным. Об этом он заявил журналистам пула Белого дома в ответ на вопрос о прогрессе соглашения, передает УНН.
Детали
«Все еще в процессе, мы не сдаемся, все еще возможно», - заявил Байден
Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху заявила, что продолжает работать над продвижением соглашения по сектору Газа, которое максимально увеличит количество освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта.
Палестинское движение ХАМАС в ответ заявило, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа предусматривает новые условия Израиля по обмену заложниками и отход от ряда пунктов, что, по их словам, является очередной попыткой Нетаньяху препятствовать его заключению с целью "продолжить войну".
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