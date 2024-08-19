Байден: «Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС еще возможно»

Президент США Джо Байден заявил, что работа над соглашением о прекращении огня и обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжается, он считает его заключение еще возможным. Об этом он заявил журналистам пула Белого дома в ответ на вопрос о прогрессе соглашения, передает УНН.

Детали

«Все еще в процессе, мы не сдаемся, все еще возможно», - заявил Байден

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху заявила, что продолжает работать над продвижением соглашения по сектору Газа, которое максимально увеличит количество освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта.

Палестинское движение ХАМАС в ответ заявило, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа предусматривает новые условия Израиля по обмену заложниками и отход от ряда пунктов, что, по их словам, является очередной попыткой Нетаньяху препятствовать его заключению с целью "продолжить войну".

Блінкен вирушив до Ізраїлю вдев'яте з 7 жовтня: мета візиту