Байден поручил помощникам по кампании сосредоточиться на "диких" комментариях Трампа - CNN

В последние дни президент США Джо Байден лично поручил своим старшим помощникам по предвыборной кампании более агрессивно сосредоточиться на провокационных комментариях бывшего президента страны Дональда Трампа, со ссылкой на слова двух источников сообщает CNN, пишет УНН.

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Согласно этим источникам, суть указаний Байдена, переданных его сотрудникам, заключалась в том, чтобы значительно активизировать усилия предвыборной кампании по привлечению внимания к "безумному д*рьму", которое Трамп говорит публично.

Указание президента, отмечает издание, "судя по всему, демонстрирует, что сам Байден считает крайне важным представить своего вероятного оппонента-республиканца как бессмысленного и непригодного для должности". В течение нескольких недель его предвыборный штаб заявлял, что они полностью готовы к тому, что Трамп станет кандидатом от Республиканской партии.

"Команда президента по переизбранию уже давно сосредоточена на том, чтобы донести до сознания, по их словам, черно-белые контрасты между Байденом и Трампом, когда дело касается их темпераментов и мировоззрений. Советники предвыборного штаба Байдена говорят, что предупреждение избирателей о том, как будут выглядеть еще четыре года президентства Трампа, занимает центральное место в их общей избирательной стратегии - во всем, от внешней политики до репродуктивных прав и защиты демократических институтов", - говорится в публикации.

Эта стратегия, как указано, в немалой степени обусловлена широкой обеспокоенностью среди помощников Байдена тем, что слишком много избирателей, похоже, забыли о том, что они считают одними из самых возмутительных и неприемлемых моментов президентства Трампа. Как недавно высказался один из старших советников предвыборного штаба, они были удивлены тем, как много избирателей, похоже, надевают "розовые очки", оглядываясь назад на годы правления Трампа - реальность, которую, по мнению предвыборной кампании, они должны изменить, постоянно напоминая избирателям о том, за что Трамп выступает.

"Президент знает, что ставки для американского народа в ноябре этого года не могут быть выше, - заявил в заявлении CNN Аммар Мусса, директор по быстрому реагированию предвыборного штаба Байдена. - Дональд Трамп является полной противоположностью всему, что отстаивает и чего достиг президент Байден с момента своего вступления в должность, и главным приоритетом кампании на следующие девять месяцев будет предоставление избирателям этого сурового выбора".

По словам одного из источников, президент США передал свой приказ своим главным помощникам в последние недели, но сделал это до публикации в этом месяце отчета специального прокурора Роберта Гура об обращении Байдена с секретными документами. Гур не выдвинул обвинений против Байдена, но спровоцировал политическую бурю, назвав Байдена пожилым человеком с проблемами памяти в своем длинном докладе.

Если Байден настроен в своей команде более интенсивно освещать самые провокационные заявления Трампа, кампания имела достаточно возможностей сделать это за последние недели, отмечает издание.

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