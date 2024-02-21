Байден доручив помічникам по кампанії зосередитися на "диких" коментарях Трампа - CNN

ukenru
19:41 • 37069 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 86750 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111341 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113503 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227563 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155001 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145589 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132092 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121634 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112833 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124070 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129867 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134184 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109927 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51599 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227563 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384265 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439735 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448177 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111340 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129867 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124070 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98236 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107593 перегляди
Актуальне
Байден доручив помічникам по кампанії зосередитися на "диких" коментарях Трампа - CNN

Байден доручив помічникам по кампанії зосередитися на "диких" коментарях Трампа - CNN

Київ • УНН

 • 26686 перегляди

Байден доручив своїм помічникам по передвиборчій кампанії більш агресивно зосередитися на провокаційних коментарях Трампа, щоб зобразити його непридатним для роботи на посаді.

Останніми днями президент США Джо Байден особисто доручив своїм старшим помічникам по передвиборчій кампанії більш агресивно зосередитися на провокаційних коментарях колишнього президента країни Дональда Трампа, з посиланням на слова двох джерел повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Згідно з цими джерелами, суть вказівок Байдена, переданих його співробітникам, полягала в тому, щоб значно активізувати зусилля передвиборчої кампанії щодо привернення уваги до "божевільного лайна", яке Трамп говорить публічно.

Вказівка президента, зазначає видання, "судячи з усього, демонструє, що сам Байден вважає вкрай важливим представити свого імовірного опонента-республіканця як безглуздого і непридатного для посади". Упродовж кількох тижнів його передвиборчий штаб заявляв, що вони повністю готові до того, що Трамп стане кандидатом від Республіканської партії.

"Команда президента з переобрання вже давно зосереджена на тому, щоб донести до свідомості, за їхніми словами, чорно-білі контрасти між Байденом та Трампом, коли справа стосується їхніх темпераментів та світоглядів. Радники передвиборчого штабу Байдена кажуть, що попередження виборців про те, як виглядатимуть ще чотири роки президентства Трампа, посідає центральне місце в їхній спільній виборчій стратегії – у всьому, від зовнішньої політики до репродуктивних прав та захисту демократичних інституцій", - ідеться у публікації.

Ця стратегія, як вказано, чималою мірою обумовлена широкою стурбованістю серед помічників Байдена тим, що надто багато виборців, схоже, забули про те, що вони вважають одними з найбільш обурливих і неприйнятних моментів президентства Трампа. Як нещодавно висловився один із старших радників передвиборного штабу, вони були здивовані тим, як багато виборців, схоже, одягають "рожеві окуляри", оглядаючись назад на роки правління Трампа – реальність, яку, на думку передвиборної кампанії, вони мають змінити, постійно нагадуючи виборцям про те, за що Трамп виступає.

"Президент знає, що ставки для американського народу в листопаді цього року не можуть бути вищими, - заявив у заяві CNN Аммар Мусса, директор із швидкого реагування передвиборного штабу Байдена. - Дональд Трамп є повною протилежністю до всього, що відстоює і чого досяг президент Байден з моменту свого вступу на посаду, і головним пріоритетом кампанії на наступні дев'ять місяців буде надання виборцям цього суворого вибору".

За словами одного з джерел, президент США передав свій наказ своїм головним помічникам останніми тижнями, але зробив це до публікації цього місяця звіту спеціального прокурора Роберта Гура про поводження Байдена із секретними документами. Гур не висунув звинувачень проти Байдена, але спровокував політичну бурю, назвавши Байдена людиною похилого віку з проблемами пам'яті у своїй довгій доповіді.

Якщо Байден налаштований у своїй команді більш інтенсивно висвітлювати найпровокаційніші заяви Трампа, кампанія мала достатньо можливостей зробити це за останні тижні, зауважує видання.

Американські науковці визначили Трампа найгіршим президентом в історії США20.02.24, 02:59 • 29868 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
cnnCNN
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74