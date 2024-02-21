Байден доручив помічникам по кампанії зосередитися на "диких" коментарях Трампа - CNN

Останніми днями президент США Джо Байден особисто доручив своїм старшим помічникам по передвиборчій кампанії більш агресивно зосередитися на провокаційних коментарях колишнього президента країни Дональда Трампа, з посиланням на слова двох джерел повідомляє CNN, пише УНН.

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Згідно з цими джерелами, суть вказівок Байдена, переданих його співробітникам, полягала в тому, щоб значно активізувати зусилля передвиборчої кампанії щодо привернення уваги до "божевільного лайна", яке Трамп говорить публічно.

Вказівка президента, зазначає видання, "судячи з усього, демонструє, що сам Байден вважає вкрай важливим представити свого імовірного опонента-республіканця як безглуздого і непридатного для посади". Упродовж кількох тижнів його передвиборчий штаб заявляв, що вони повністю готові до того, що Трамп стане кандидатом від Республіканської партії.

"Команда президента з переобрання вже давно зосереджена на тому, щоб донести до свідомості, за їхніми словами, чорно-білі контрасти між Байденом та Трампом, коли справа стосується їхніх темпераментів та світоглядів. Радники передвиборчого штабу Байдена кажуть, що попередження виборців про те, як виглядатимуть ще чотири роки президентства Трампа, посідає центральне місце в їхній спільній виборчій стратегії – у всьому, від зовнішньої політики до репродуктивних прав та захисту демократичних інституцій", - ідеться у публікації.

Ця стратегія, як вказано, чималою мірою обумовлена широкою стурбованістю серед помічників Байдена тим, що надто багато виборців, схоже, забули про те, що вони вважають одними з найбільш обурливих і неприйнятних моментів президентства Трампа. Як нещодавно висловився один із старших радників передвиборного штабу, вони були здивовані тим, як багато виборців, схоже, одягають "рожеві окуляри", оглядаючись назад на роки правління Трампа – реальність, яку, на думку передвиборної кампанії, вони мають змінити, постійно нагадуючи виборцям про те, за що Трамп виступає.

"Президент знає, що ставки для американського народу в листопаді цього року не можуть бути вищими, - заявив у заяві CNN Аммар Мусса, директор із швидкого реагування передвиборного штабу Байдена. - Дональд Трамп є повною протилежністю до всього, що відстоює і чого досяг президент Байден з моменту свого вступу на посаду, і головним пріоритетом кампанії на наступні дев'ять місяців буде надання виборцям цього суворого вибору".

За словами одного з джерел, президент США передав свій наказ своїм головним помічникам останніми тижнями, але зробив це до публікації цього місяця звіту спеціального прокурора Роберта Гура про поводження Байдена із секретними документами. Гур не висунув звинувачень проти Байдена, але спровокував політичну бурю, назвавши Байдена людиною похилого віку з проблемами пам'яті у своїй довгій доповіді.

Якщо Байден налаштований у своїй команді більш інтенсивно висвітлювати найпровокаційніші заяви Трампа, кампанія мала достатньо можливостей зробити це за останні тижні, зауважує видання.

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