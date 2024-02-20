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Американські науковці визначили Трампа найгіршим президентом в історії США

Американські науковці визначили Трампа найгіршим президентом в історії США

Київ • УНН

 • 29868 перегляди

Американські вчені поставили Дональда Трампа на останнє місце в дослідженні президентської величі, в якому оцінювалися президенти від Джорджа Вашингтона до Джо Байдена.

Експертно-наукове опитування Presidential Greatness Project, яке фіксує ставлення американської наукової спільноти до президентів Сполучених Штатів, визначило Дональда Трампа останнім у рейтингу президентської величі. Результати дослідження оприлюднив на своєму сайті професор політичних наук Університету Г’юсторна Брендон Роттінгаус, передає УНН.

Деталі

Основна мета цього опитування полягала у створенні рейтингу президентської величі, що охоплює всіх (американських – ред.) президентів від Джорджа Вашингтона до Джо Байдена

зазначається у підсумковому документі дослідження.

Для цього респонденти мали оцінити відчуття величі кожного президента за шкалою від нуля до 100, де нуль – це повний провал президентства, 50 – середній показник, а 100 – найбільший. Потім рейтинги кожного президента усереднювалися, і за отриманими результатами створювався список.

Результати рейтингу 2024 року приблизно схожі з попередніми, які публікувалися у 2015 та 2018 роках, зазначають організатори. Однак в останньому списку все ж є розбіжності.

У Європі шукають альтернативу НАТО на випадок обрання Трампа19.02.24, 11:14 • 29394 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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