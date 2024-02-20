Американские ученые определили Трампа худшим президентом в истории США
Киев • УНН
Американские ученые поставили Дональда Трампа на последнее место в исследовании президентского величия, в котором оценивались президенты от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена.
Экспертно-научный опрос Presidential Greatness Project, который фиксирует отношение американского научного сообщества к президентам Соединенных Штатов, определил Дональда Трампа последним в рейтинге президентского величия. Результаты исследования обнародовал на своем сайте профессор политических наук Университета Хьюсторна Брэндон Роттингаус, передает УНН.
Детали
Основная цель этого опроса заключалась в создании рейтинга президентского величия, охватывающего всех (американских - ред.) президентов от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена
Для этого респонденты должны были оценить ощущение величия каждого президента по шкале от нуля до 100, где ноль - это полный провал президентства, 50 - средний показатель, а 100 - наибольший. Затем рейтинги каждого президента усреднялись, и по полученным результатам создавался список.
Результаты рейтинга 2024 года примерно схожи с предыдущими, которые публиковались в 2015 и 2018 годах, отмечают организаторы. Однако в последнем списке все же есть разногласия.
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