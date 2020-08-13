Азербайджанец предлагал руководителю отдела полиции ежемесячные взятки за торговлю без разрешения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Кривом Роге за попытку подкупить руководителя отдела полиции задержали гражданина Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины, передает УНН.
“Задокументирован факт предоставления неправомерной выгоды заместителю начальника Криворожского ОП ГУНП в Днепропетровской области гражданином Азербайджана”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги иностранец предлагал за непривлечение к административной ответственности за реализацию бахчевых культур в Кривом Роге без надлежащего разрешения.
“Указанный гражданин предложил руководителю местного отдела полиции неправомерную выгоду в сумме 14 тыс. грн ежемесячно. 12.08.2020, после передачи указанной суммы взятки, которая происходила под контролем правоохранительных органов, правонарушитель задержан”, — сообщили в прокуратуре.
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В ведомстве добавили, что задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Напомним, в Бердянске бывший прокурор местной прокуратуры пойдет под суд за вымогательство 10 тыс. долларов взятки.