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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 96099 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105087 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124894 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100545 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Азербайджанец предлагал руководителю отдела полиции ежемесячные взятки за торговлю без разрешения

Азербайджанец предлагал руководителю отдела полиции ежемесячные взятки за торговлю без разрешения

Киев  •  УНН

 • 10802 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Кривом Роге за попытку подкупить руководителя отдела полиции задержали гражданина Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины, передает УНН.

“Задокументирован факт предоставления неправомерной выгоды заместителю начальника Криворожского ОП ГУНП в Днепропетровской области гражданином Азербайджана”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги иностранец предлагал за непривлечение к административной ответственности за реализацию бахчевых культур в Кривом Роге без надлежащего разрешения.

“Указанный гражданин предложил руководителю местного отдела полиции неправомерную выгоду в сумме 14 тыс. грн ежемесячно. 12.08.2020, после передачи указанной суммы взятки, которая происходила под контролем правоохранительных органов, правонарушитель задержан”, — сообщили в прокуратуре.

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В ведомстве добавили, что задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, в Бердянске бывший прокурор местной прокуратуры пойдет под суд за вымогательство 10 тыс. долларов взятки.

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