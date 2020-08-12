Вінницький митник піде під суд за валютний хабар працівнику СБУ

“Прокуратура Вінницької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно інспектора одного з митних постів Вінницької митниці ДФС, за фактом надання неправомірної вигоди співробітнику УСБУ у Вінницькій області з метою уникнення кримінальної відповідальності за несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах комп’ютерних мереж (ч. 1 ст. 362 та ч. 3 ст. 369 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що обвинувачений надав хабар у 1000 дол. США працівнику УСБУ у Вінницькій області за не документування факту внесення митником неправдивих відомостей до системи АСМО “Інспектор” під час здійснення митних процедур, у результаті чого останній мав би можливість уникнути кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у столиці через вимагання 30 тис. грн за закриття кримінального провадження слідчий поліції постане перед судом.