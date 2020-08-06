У столиці за вимагання 30 тис. грн хабара судитимуть слідчого поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У столиці через вимагання 30 тис. грн за закриття кримінального провадження слідчий поліції постане перед судом. Про це повідомляє прессслужба прокуратури Києва, передає УНН.
"Прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві, викритого на вимаганні та одержанні 30 тис. гривень неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що капітан поліції розслідував шахрайське заволодіння майном приватного підприємства. У вересні 2019 року він запропонував особі, яка могла бути причетна до вчинення вказаного правопорушення, передати йому гроші у сумі 30 тис. грн за закриття кримінального провадження.
"Передача грошових коштів здійснювалось у два етапи, у тому числі шляхом переказу на банківську картку. Після отримання всієї суми неправомірної вигоди у січні поточного року 28-річного поліцейського затримали", – повідомили в прокуратурі.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинуваченому загрожує до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.
Як повідомляв УНН, колишнього начальника одного з відділів ГУ Нацполіції у Волинській області судитимуть за вимагання хабара у 6 тис. доларів.