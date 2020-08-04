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Посадовця поліції судитимуть за хабар у 6 тис. доларів

Посадовця поліції судитимуть за хабар у 6 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з відділів ГУ Нацполіції у Волинській області, підозрюваного у вимаганні хабаря у 6 тис. доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього начальника одного з відділів ГУ Нацполіції у Волинській області. Він обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, правоохоронець вимагав від громадянина 6 000 доларів США. За ці кошти він обіцяв не притягувати чоловіка та його матір до кримінальної відповідальності, а також не вилучати автомобіль Volkswagen Passat. 

Посадовця поліції затримали у лютому під час одержання частини неправомірної вигоди.

"21 лютого 2020 року посадовця поліції затримано під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 3 000 доларів США в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - зазначили у ДБР.

Нагадаємо, у Львівської області за хабар у 8 тис. доларів затримали заступника начальника слідчого відділу одного із підрозділів Нацполіції.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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