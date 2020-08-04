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Чиновника полиции будут судить за взятку в 6 тыс. долларов

Чиновника полиции будут судить за взятку в 6 тыс. долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника одного из отделов ГУ Нацполиции в Волынской области, подозреваемого в вымогательстве взятки в 6 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника одного из отделов ГУ Нацполиции в Волынской области. Он обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, правоохранитель требовал от гражданина 6 000 долларов США. За эти средства он обещал не привлекать мужчину и его мать к уголовной ответственности, а также не изымать автомобиль Volkswagen Passat.

Чиновника полиции задержали в феврале при получении части неправомерной выгоды.

"21 февраля 2020 года чиновника полиции был задержан во время получения части неправомерной выгоды в сумме 3000 долларов США в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - отметили в ГБР.

Напомним, в Львовской области за взятку в 8 тыс. долларов задержали заместителя начальника следственного отдела одного из подразделений Нацполиции.

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