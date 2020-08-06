В столице за вымогательство 30 тыс. грн взятки будут судить следователя полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В столице за вымогательство 30 тыс. грн за закрытие уголовного производства следователь полиции предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего следователя Деснянского УП ГУНП в г. Киеве, уличенного в вымогательстве и получении 30 тыс. гривен неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что капитан полиции расследовал мошенническое завладение имуществом частного предприятия. В сентябре 2019 года он предложил лицу, которое могло быть причастно к совершению указанного правонарушения, передать ему деньги в сумме 30 тыс. грн за закрытие уголовного производства.
"Передача денежных средств осуществлялась в два этапа, в том числе путем перевода на банковскую карточку. После получения всей суммы неправомерной выгоды в январе текущего года 28-летнего полицейского задержали", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Как сообщал УНН, бывшего начальника одного из отделов ГУ Нацполиции в Волынской области будут судить за вымогательство взятки в 6 тыс. долларов.