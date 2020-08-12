Винницкий таможенник пойдет под суд за валютную взятку работнику СБУ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90219 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103370 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128956 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108610 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128768 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101591 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102353 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104097 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

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Винницкий таможенник пойдет под суд за валютную взятку работнику СБУ

Винницкий таможенник пойдет под суд за валютную взятку работнику СБУ

Киев  •  УНН

 • 11523 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Прокуратура Винницкой области направила в суд обвинительный акт в отношении работника таможни, который дал 1000 долларов взятки работнику управления Службы безопасности Украины с целью избежания уголовной ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

"Прокуратура Винницкой области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении инспектора одного из таможенных постов Винницкой таможни ГФС, по факту предоставления неправомерной выгоды сотруднику УСБУ в Винницкой области с целью избежания уголовной ответственности за несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах компьютерных сетей (ч. 1 ст. 362 и ч. 3 ст. 369 УКУ)", - говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемый предоставил взятку в 1000 долларов. США работнику УСБУ в Винницкой области за не документирование факта внесения таможенником ложных сведений в систему "Инспектор" при осуществлении таможенных процедур, в результате чего последний должен был избежать уголовной ответственности.

Напомним, в столице за вымогательство 30 тыс. грн за закрытие уголовного производства следователь полиции предстанет перед судом.

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