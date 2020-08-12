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У Бердянську за хабар у 10 тис. доларів судитимуть прокурора

У Бердянську за хабар у 10 тис. доларів судитимуть прокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Бердянську колишній прокурор місцевої прокуратури піде під суд за вимагання 10 тис. доларів хабара. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає УНН.

"Прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, прокурор одержав 10 тис. доларів хабара за неповідомлення особі про підозру у самовільному зайнятті земельної ділянки та самовільному будівництві.

"Також за цю суму він мав повернути документи, вилучені під час обшуку", – додали в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв УНН, у Вінниці митник піде під суд за валютний хабар працівнику СБУ.

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