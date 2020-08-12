В Бердянске за взятку в 10 тыс. долларов будут судить прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Бердянске бывший прокурор местной прокуратуры пойдет под суд за вымогательство 10 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает УНН.
“Прокурорами Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора Бердянской местной прокуратуры Запорожской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, прокурор получил 10 тыс. долларов взятки за неуведомление лица о подозрении в самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве.
“Также за эту сумму он должен был вернуть документы, изъятые при обыске”, — добавили в Офисе генпрокурора.
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