Азербайджанець пропонував керівнику відділу поліції щомісячні хабарі за торгівлю без дозволу

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Кривому Розі за намагання підкупити керівника відділу поліції затримали громадянина Азербайджану. Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України, передає УНН.

"Задокументовано факт надання неправомірної вигоди заступнику начальника Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області громадянином Азербайджану", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гроші іноземець пропонував за непритягнення до адміністративної відповідальності за реалізацію баштанних культур у Кривому Розі без належного дозволу.

"Вказаний громадянин запропонував керівнику місцевого відділу поліції неправомірну вигоду в сумі 14 000 грн щомісячно. 12.08.2020, після передачі вказаної суми хабаря, яка відбувалась під контролем правоохоронців, правопорушника затримано", – повідомили в прокуратурі.

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В відомстві додали, що затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Бердянську колишній прокурор місцевої прокуратури піде під суд за вимагання 10 тис. доларів хабара.

Українські Національні Новини

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