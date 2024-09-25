Азербайджан продлил закрытие сухопутных границ до 2025 года

Азербайджан оставил закрытыми сухопутные границы до 06:00 1 января 2025 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные СМИ. Распоряжение о продлении ограничительных мер подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Официально причина называется прежняя — карантинный режим из-за пандемии коронавируса. Президент Ильхам Алиев во время своего выступления в парламенте заявил, что закрытие сухопутной границы спасло страну "от очень больших катастроф", но не пояснил, что конкретно имеется в виду.

Но я с полной уверенностью могу сказать: то, что последние "годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия и они пресекаются. Поэтому охрана границ защитит нас от внешних рисков. В Азербайджане внутренних рисков нет", - заявил Алиев.

Добавим

Сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми с весны 2020 года. Ограничение на передвижение действуют только на въезд: так попасть в страну можно только воздушным транспортом, а вот выехать – можно и по суши, но это действует только для иностранцев и лиц без гражданства.

Армения представила Азербайджану новое предложение по мирному договору