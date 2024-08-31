Армения представила Азербайджану новое предложение по мирному договору

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил Баку подписать уже согласованные статьи и формулировки мирного договора, в котором зафиксирован «принцип признания территориальной целостности и суверенитета друг друга». Об этом он рассказал на пресс-конференции в субботу, 31 августа, сообщает УНН со ссылкой на News.am.

Детали

Пашинян заявил, что Армения представила Азербайджану принципиально новое предложение «буквально вчера», и официальный Баку даже не успел ознакомиться с ним

Отмечается, что в последнем проекте мирного договора есть 17 статей. Из них 13 - уже полностью согласованы, в том числе и преамбула. Еще 3 статьи состоят из более чем одного предложения, словарный запас большинства из них также согласован.

Суть нашего предложения такова: берем все согласованные статьи и формулировки и подписываем это как мирный договор. Мы считаем это возможным, поскольку в них закреплены все фундаментальные принципы мира между Арменией и Азербайджаном - указал Пашинян.

Предполагается, что после подписания договора будут установлены и дипломатические отношения между двумя странами, что станет дополнительной платформой для обсуждения всех остальных вопросов».

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