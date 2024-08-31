Вірменія представила Азербайджану нову пропозицію щодо мирного договору
Київ • УНН
Прем'єр Вірменії Пашинян заявив про нову пропозицію щодо мирного договору з Азербайджаном. Пропонується підписати 13 повністю узгоджених статей, які закріплюють принцип визнання територіальної цілісності.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван запропонував Баку підписати вже узгоджені статті та формулювання мирного договору, в якому зафіксований "принцип визнання територіальної цілісності та суверенітету один одного". Про це він розповів на пресконференції в суботу, 31 серпня, повідомляє УНН з посиланням на News.am.
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Пашинян заявив, що Вірменія представила Азербайджану принципово нову пропозицію "буквально вчора", і офіційний Баку навіть не встиг ознайомитися з нею
Зазначається, що в останньому проєкті мирного договору є 17 статей. З них 13 - уже повністю узгоджені, зокрема й преамбула. Ще 3 статті складаються з більш ніж одного речення, словниковий запас більшості з них також узгоджений.
Суть нашої пропозиції така: беремо всі узгоджені статті та формулювання і підписуємо це як мирний договір. Ми вважаємо це можливим, оскільки в них закріплені всі фундаментальні принципи миру між Вірменією та Азербайджаном
Передбачається, що після підписання договору буде встановлено і дипломатичні відносини між двома країнами, що стане додатковою платформою для обговорення всіх інших питань".
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