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Азербайджан продовжив закриття сухопутних кордонів до 2025 року

Азербайджан продовжив закриття сухопутних кордонів до 2025 року

Київ • УНН

 • 16520 перегляди

Прем'єр-міністр Азербайджану підписав розпорядження про продовження закриття сухопутних кордонів до 1 січня 2025 року. Президент Алієв заявив, що це рішення врятувало країну від «дуже великих катастроф».

Азербайджан залишив закритими сухопутні кордони до 06:00 1 січня 2025 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ.

Розпорядження про продовження обмежувальних заходів підписав прем'єр-міністр Азербайджану Алі Асадов. Офіційно причина називається колишня - карантинний режим через пандемію коронавірусу. Президент Ільхам Алієв під час свого виступу в парламенті заявив, що закриття сухопутного кордону врятувало країну "від дуже великих катастроф", але не пояснив, що конкретно має на увазі.

"Але я з цілковитою впевненістю можу сказати: те, що останні "роки наші сухопутні кордони залишаються закритими, врятувало нас від дуже великих катастроф. Навіть сьогодні, коли кордони залишаються закритими, робляться небезпечні дії і їх припиняють. Тому охорона кордонів захистить нас від зовнішніх ризиків. В Азербайджані внутрішніх ризиків немає", - заявив Алієв.

Додамо

Сухопутні кордони Азербайджану залишаються закритими з весни 2020 року. Обмеження на пересування діють лише на в'їзд:  тож потрапити в країну можна лише повітряним транспортом, а от виїхати - можна і суходолом, але це діє лише для іноземців та осіб без громадянства.

Вірменія представила Азербайджану нову пропозицію щодо мирного договору31.08.2024, 15:10 • 25567 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
virmeniiaВірменія
azerbaidzhanАзербайджан

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