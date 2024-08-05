В воскресенье, 4 августа, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министрами иностранных дел стран G7 и предупредил, что иранская атака на Израиль может начаться в течение двух дней. Об этом со ссылкой на три неназванных источника пишет Axios, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, США не располагают информацией о точном времени удара, который Тегеран рассматривает как возмездие за убийство главы политического крыла движения ХАМАС Исмаила Гании.

Несмотря на это, на встрече с другими министрами Блинкен заявил, что иранский удар по Израилю может начаться не ранее, чем через 24-48 часов. Это означает понедельник или вторник.

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Блинкен признал, что пока непонятно, каким образом Иран будет атаковать Израиль.

Однако Соединенные Штаты убеждены, что ливанское движение "Хезболла", которое входит в число близких союзников Ирана, также примет участие в атаке. По предварительной информации, не исключается участие других союзников Ирана в регионе.

Один из вариантов - массированная атака с воздуха с использованием ракет и беспилотников.

Блинкен призвал других министров иностранных дел оказать давление на Иран, "Хезболлу" и Израиль, чтобы добиться "максимальной сдержанности". В официальном заявлении министры G7 призвали прекратить "разрушительный цикл ответного насилия".

Издание также отмечает, что в воскресенье вечером Белый дом сообщил, что президент Джо Байден созывает свою команду по национальной безопасности в Ситуационной комнате разведки Белого дома сегодня, чтобы обсудить развитие событий на Ближнем Востоке.

Он также планирует провести телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II.

Дополнение

Тем временем Иран заявляет, что не хочет эскалации напряженности в регионе, но должен наказать Израиль.

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Иран стремится к установлению стабильности в регионе, но это возможно лишь путем наказания агрессора и создания сдерживающего эффекта против авантюризма сионистского режима (Израиля) - заявил представитель иранской дипломатии Насер Канани

Он также призвал Вашингтон прекратить поддержку Израиля и заявил, что международное сообщество не выполнило свой долг по обеспечению региональной стабильности и должно поддержать "наказание агрессора".

Глава иранской революционной гвардии Хосейн Салями также повторил журналистам угрозу этих элитных военных подразделений, что Израиль "будет наказан в нужное время".

Напомним

Израильская делегация во главе с главой разведки страны Давидом Барнеа посетила Египет, пытаясь достичь прогресса в долговременных переговорах по возможному перемирию в Газе.