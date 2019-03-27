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Австрийский журналист Верщютц подал в суд на СБУ

Киев • УНН

 • 11649 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Юридическая компания крупнейшей австрийской телекомпании ORF Кристиана Вершютца, обратилась в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным решения СБУ о запрете его въезда на территорию Украины. Об этом сообщается на странице Кристиана Вершютца в Facebook, передает УНН.

Австрийский журналист Верщютц подал в суд на СБУ

“Сегодня наша юридическая команда, которая представляет журналиста крупнейшей австрийской телекомпании ORF Кристиана Вершютца (Christian Wehrschűtz), обратилась в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным решения СБУ о запрете его въезда на территорию Украины”, — идется в сообщении.

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Компания заявляет, что в суде докажут, что Кристиан Вершютц не нарушал украинских законов и пострадал именно в связи с журналистской деятельностью.

“В дальнейшем мы открыты к решению этого вопроса на дипломатическом уровне и в случае положительного результата, иск будет отозван”, — добавили в компании.

Напомним, в начале марта стало известно, что австрийском журналисту Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину на год. Это произошло после того, как сам Вершютц, который является корреспондентом ORF в Украине, заявил об угрозу его жизни в Украине.

В СБУ свое решение о запрете на въезд Вершютцу объяснили “необходимостью обеспечения безопасности журналиста”, напомнив о высказываниях журналиста об “угрозах его жизни”.

МИД Австрии пообещало вызвать посла Украины из-за запрета на въезд австрийском журналисту.

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