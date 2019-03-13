Україна закликала Австрію знизити градус риторики щодо журналіста Вершютца

КИЇВ. 13 березня. УНН. Ситуація навколо журналіста австрійської телекомпанії ORF Крістіана Вершютца не стала серйозним викликом для двосторонніх відносин України з Австрією, водночас Україна закликає австрійську сторону знизити градус риторики у зв’язку з цією справою. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.