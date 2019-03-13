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Україна закликала Австрію знизити градус риторики щодо журналіста Вершютца

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Ситуація навколо журналіста австрійської телекомпанії ORF Крістіана Вершютца не стала серйозним викликом для двосторонніх відносин України з Австрією, водночас Україна закликає австрійську сторону знизити градус риторики у зв’язку з цією справою. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.

"Окремо хочу зупинитись на питанні заборони на в'їзд до України керівника австрійської телекомпанії ORF Крістіана Вершютца. Ситуацію навколо Вершютца ми не вважаємо серйозним викликом для наших двосторонніх відносин з республікою Австрія", - сказала вона.

Речниця МЗС нагадала, що, по-перше, австрійський журналіст порушив українське законодавство, в’їхавши на окуповану територію країни у незаконний спосіб, другою підставою для рішення СБУ про заборону в’їзду журналісту стала наявність інформації щодо нібито підготовки провокацій проти журналіста.

"Це рішення не має жодного відношення ані до питання цензури, ані до питання наступу на свободу слова. Це виключно наслідок зневажливого ставлення до вимог законодавства України. У цьому зв’язку ми закликаємо австрійську сторону знизити градус риторики і сподіваємось на подальший плідний діалог у насиченому порядку денному наших відносин", - підкреслила Зеленко.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що австрійському журналісту Крістіану Вершютцу заборонили в'їзд в Україну на рік. Це сталося після того, як сам Вершютц, який є кореспондентом ORF в Україні, заявив про загрозу його життю в Україні.

У СБУ своє рішення щодо заборони на в'їзд Вершютцу пояснили "необхідністю забезпечення безпеки журналіста", нагадавши про висловлювання журналіста про "погрози його життю".

МЗС Австрії пообіцяло викликати посла України через заборону на в'їзд австрійському журналісту.

Українські Національні Новини

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