Украина призвала Австрию снизить градус риторики по журналисту Вершютцу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Ситуация вокруг журналиста австрийской телекомпании ORF Кристиана Вершютца не стала серьезным вызовом для двусторонних отношений Украины с Австрией, при этом Украина призывает австрийскую сторону снизить градус риторики в связи с этим делом. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.
"Отдельно хочу остановиться на вопросе запрета на въезд в Украину руководителя австрийской телекомпании ORF Кристиана Вершютца. Ситуацию вокруг Вершютца мы не считаем серьезным вызовом для наших двусторонних отношений с республикой Австрия", - сказала она.
Пресс-секретарь МИД напомнила, что, во-первых, австрийский журналист нарушил украинское законодательство, въехав на оккупированную территорию страны в незаконный способ, вторым основанием для решения СБУ о запрете въезда журналисту стало наличие информации о якобы подготовке провокаций против журналиста.
"Это решение не имеет никакого отношения ни к вопросу цензуры, ни к вопросу наступления на свободу слова. Это исключительно следствие пренебрежительного отношения к требованиям законодательства Украины. В этой связи мы призываем австрийскую сторону снизить градус риторики и надеемся на дальнейший плодотворный диалог в насыщенной повестке дня наших отношений", - подчеркнула Зеленко.
Напомним, в начале марта стало известно, что австрийском журналисту Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину в год. Это произошло после того, как сам Вершютц, который является корреспондентом ORF в Украине, заявил об угрозу его жизни в Украине.
В СБУ свое решение о запрете на въезд Вершютцу объяснили "необходимостью обеспечения безопасности журналиста", напомнив о высказываниях журналиста об "угрозах его жизни".
МИД Австрии пообещало вызвать посла Украины из-за запрета на въезд австрийском журналисту.