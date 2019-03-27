Австрійський журналіст Верщютц подав до суду на СБУ

КИЇВ. 27 березня. УНН. Юридична компанія найбільшої австрійської телекомпанії ORF Крістіана Вершютца, звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання протиправним рішення СБУ про заборону його в'їзду на територію України. Про це повідомляється на сторінці Крістіана Вершютца в Facebook, передає УНН.