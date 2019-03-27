Австрійський журналіст Верщютц подав до суду на СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Юридична компанія найбільшої австрійської телекомпанії ORF Крістіана Вершютца, звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання протиправним рішення СБУ про заборону його в'їзду на територію України. Про це повідомляється на сторінці Крістіана Вершютца в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні наша юридична команда, яка представляє журналіста найбільшої австрійської телекомпанії ORF Крістіана Вершютца (Christian Wehrschűtz), звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання протиправним рішення СБУ про заборону його в'їзду на територію України", - йдеться в повідомленні.
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Компанія заявляє, що в суді доведуть, що Крістіан Вершютц не порушував українських законів і постраждав саме в зв'язку з журналістською діяльністю.
"Надалі ми відкриті до вирішення цього питання на дипломатичному рівні і в разі позитивного результату, позов буде відкликано", - додали в компанії.
Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що австрійському журналісту Крістіану Вершютцу заборонили в'їзд в Україну на рік. Це сталося після того, як сам Вершютц, який є кореспондентом ORF в Україні, заявив про загрозу його життю в Україні.
В СБУ своє рішення про заборону на в'їзд Вершютцу пояснили "необхідністю забезпечення безпеки журналіста", нагадавши про висловлювання журналіста про "погрози його життю".
МЗС Австрії пообіцяв викликати посла України через заборони на в'їзд австрійському журналісту.