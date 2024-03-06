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Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
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04.03.24  •  186551 просмотра

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Австрия расчистила путь для наращивания газоснабжения с Запада: нацелена на уменьшение зависимости от российского газа

Австрия расчистила путь для наращивания газоснабжения с Запада: нацелена на уменьшение зависимости от российского газа

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 14:03  •  4965 просмотра

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Австрия одобрила расширение своего газопровода с Германией, чтобы получить большую независимость от российского газа.

Австрия расчистила путь для расширения газопровода между Германией и альпийской республикой. Совет министров в Вене одобрил соответствующий энергетический пакет, сообщает tagesschau, пишет УНН.

Детали

Австрия должна стать более независимой и устойчивой к кризисам за счет расширения Западно-австрийского газопровода (WAG) примерно до 40 километров, пояснил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер (ÖVP). Цель - снизить зависимость от российского газа.

Австрия ищет пути покончить с контрактом на импорт российского газа - министр энергетики12 февраля 2024, 14:59 • 23969 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
venaВена
avstriyaАвстрия
germaniyaГермания
Австрія розчистила шлях для нарощування газопостачання із Заходу: націлена на зменшення залежності від російського газу
Austria clears the way for increased gas supplies from the West: aims to reduce dependence on Russian gas
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Австрия расчистила путь для наращивания газоснабжения с Запада: нацелена на уменьшение зависимости от российского газа

Австрия одобрила расширение своего газопровода с Германией, чтобы получить большую независимость от российского газа.

Новости Мира •   •  4965 просмотра
Австрия расчистила путь для наращивания газоснабжения с Запада: нацелена на уменьшение зависимости от российского газа

Верховная Рада может проголосовать за мобилизационный законопроект уже в конце марта - Вениславский

Правительственный законопроект о мобилизации может быть вынесен на голосование в украинском парламенте до конца марта.

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Верховная Рада может проголосовать за мобилизационный законопроект уже в конце марта - Вениславский

Враг на ВОТ Луганщины заселяет коллаборационистов в квартиры украинцев

россияне в оккупированной Луганской области расселяют семьи коллаборационистов в квартирах украинцев, которые покинули город из-за оккупации.

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Враг на ВОТ Луганщины заселяет коллаборационистов в квартиры украинцев

В Украине разрешили предпринимателям изготавливать номерные знаки для автомобилей - МВД

Украина разрешила частным компаниям изготавливать номерные знаки, после подачи необходимых документов в Министерство внутренних дел для утверждения и включения в реестр.

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В Украине разрешили предпринимателям изготавливать номерные знаки для автомобилей - МВД

ГУР уничтожило FPV-дроном замаскированный российский комплекс "муром-п" вблизи границы: показали видео

Украинская разведка с помощью беспилотника уничтожила российский комплекс наблюдения стоимостью около 50 тысяч долларов и транспортное средство вблизи границы.

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ГУР уничтожило FPV-дроном замаскированный российский комплекс "муром-п" вблизи границы: показали видео

Премьер Швеции направляется в США накануне передачи документов о вступлении в НАТО

Премьер-министр Швеции посещает Вашингтон накануне передачи окончательных документов о членстве в НАТО для завершения двухлетнего процесса вступления Швеции в военный альянс.

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Премьер Швеции направляется в США накануне передачи документов о вступлении в НАТО

россияне впервые применили по Сумской области кассетные авиационные бомбы

Россияне впервые применили кассетные бомбы в Сумской области 5 марта, а также заминировали с воздуха два населенных пункта.

Война •   •  9927 просмотра
россияне впервые применили по Сумской области кассетные авиационные бомбы

Глава МАГАТЭ предостерег россию от перезапуска оккупированной Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ предостерег россию от поспешного возобновления работы на оккупированной Запорожской атомной электростанции в Украине без проведения оценки безопасности, поскольку она находится в зоне активных боевых действий.

Война •   •  12371 просмотра
Глава МАГАТЭ предостерег россию от перезапуска оккупированной Запорожской АЭС

Германия заявила об участии в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Германия выделит трехзначную миллионную сумму на поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.

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Германия заявила об участии в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

В оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы рф

В оккупированном Бердянске погибла сотрудница коллаборантка, которая помогала россиянам организовывать псевдовыборы на захваченной территории Украины.

Война •   •  18401 просмотра
В оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы рф