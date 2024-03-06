Австрия расчистила путь для наращивания газоснабжения с Запада: нацелена на уменьшение зависимости от российского газа
Киев • УНН
Австрия одобрила расширение своего газопровода с Германией, чтобы получить большую независимость от российского газа.
Австрия расчистила путь для расширения газопровода между Германией и альпийской республикой. Совет министров в Вене одобрил соответствующий энергетический пакет, сообщает tagesschau, пишет УНН.
Детали
Австрия должна стать более независимой и устойчивой к кризисам за счет расширения Западно-австрийского газопровода (WAG) примерно до 40 километров, пояснил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер (ÖVP). Цель - снизить зависимость от российского газа.
Австрия ищет пути покончить с контрактом на импорт российского газа - министр энергетики12 февраля 2024, 14:59 • 23969 просмотров
Австрия расчистила путь для наращивания газоснабжения с Запада: нацелена на уменьшение зависимости от российского газа
Австрия одобрила расширение своего газопровода с Германией, чтобы получить большую независимость от российского газа.
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